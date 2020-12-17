Хулиганы пили, курили и требовали выдачи кредита

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Четыре раза причиной вызова ГБР становилось противоправное поведение нетрезвых граждан в общественных местах.

В 10.32 в отделение банка на улице Ватутина вошел пьяный неопрятно одетый мужчина и потребовал немедленно предоставить ему кредит. На предложение занять очередь на обслуживание он отреагировал неадекватно - стал оскорблять работников банка, используя ненормативную лексику и угрожая применением насилия. Менеджер тут же нажала тревожную кнопку и вызвала ГБР, а несостоявшийся клиент, увидев это, поспешил уйти до прибытия охраны.

В 16.33 в магазине по продаже пива, расположенном на улице Королева, посетитель, изрядно набравшийся хмельного напитка, уснул прямо в торговом зале. Продавцы вызвали ГБР и попросили бойцов разбудить его и выпроводить, что и было сделано.

В 18.21 пожарная сигнализация сработала в хостеле, находящемся на улице Стартовой. Прибывшие на вызов «гвардейцы» выяснили, что в нарушение правил проживания в одном из номеров курили постояльцы. За грубое нарушение требований пожарной безопасности администрация выселила гостей из гостиницы, а бойцы ГБР проконтролировали их убытие.

В 3.53 в дежурную часть ГВАРДИИ сообщили, что на улице Кошурникова на парковке около супермаркета четверо мужчин распивают спиртные напитки и шумят. Бойцы ГБР, прибывшие через 4 минуты, убедили нарушителей ночного покоя покинуть охраняемую территорию.