«Это просто чудо!»: сибирячка потеряла кота, а перед Новым годом случайно нашла его в приюте

Федосей сейчас в порядке. Фото: www.instagram.com/kittikea_nsk/

Невероятная передновогодняя история произошла в новосибирском приюте kittikea_nsk: кот Федосей попал туда, а спустя два месяца нашел свою хозяйку, которая сама его искала два месяца.

- Нашли Федосея в коробке в подъезде, неравнодушные люди обратились за помощью к нам, - рассказывает Екатерина, волонтер приюта. - Мы не отказали: в тот момент как раз было одно место в приюте.

Волонтеры начали искать новых или старых хозяев кота: написали о нем в соцсетях. И постарались они не зря:

Кот сейчас в тепле и уюте. Фото: www.instagram.com/kittikea_nsk/

- Это настоящее новогоднее чудо! Откликнулась хозяйка кота: оказалось, что он пропал два месяца назад, и все это время она его пыталась отыскать. А мы забрали его из дома неподалеку, - говорит Екатерина. - Хозяйка приехала к нам, но сначала сомневалась, он это или нет.

Однако сибирячка все равно забрала Федосея домой, и когда кот оказался в привычной атмосфере, то все сомнения отпали.

- Федосей стал вести себя, как обысно, развалился в любимой позе, - говорит Екатерина. - Нам счастливая хозяйка потом сказала, что после этого не сомневается, что это ее кот.

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