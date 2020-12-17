«Если ребенок не успел на автобус - 7 километров теперь идти пешком»: в Новосибирской области закрыли аварийную школу

Октябрьская школа № 2 открылась в этом учебном году. Фото: соцсети.

Здание Октябрьской школы Мошковксого района, отметившее в этом году свое 90-летие, может уйти под снос: здание признали аварийным. В начале декабря всех учащихся, педагогов и даже технический персонал эвакуировали в Октябрьскую школу № 2, расположенную в соседнем микрорайоне Светлый. И родители переживают, что это очень неудобно для детей.

— Детей в 7 утра забирают автобусы и увозят в другую школу, — рассказывает КП-Новосибирск мама 9-классника Марина Тутаева. — Если ребенок не успел на автобус, то ему 7 километров идти по трассе пешком. Кроме того, у здания, куда их привозят, нет остановки, поэтому ребят высаживают в другом месте, и они идут еще 15 минут, чтобы попасть на уроки. Мы переживаем, что все эти неудобства затянутся на долгое время.

В управлении образования Мошковского района факт закрытия школы подтвердили и пояснили, что вопрос с аварийным зданием сейчас решается.

— Заказана еще одна экспертиза по степени аварийности школы, — говорит начальник местного управления образования Сергей Сайчук. — На данный момент не понятно до конца, будем мы проводить там противоаварийные мероприятия или строить новое здание. Проблема с остановкой у октябрьской школы № 2 в процессе рассмотрения.

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