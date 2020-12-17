«Угрожал ножом и украл телефон»: 14-летний подросток напал на школьника

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирске 14-летнего школьника обвиняют в разбойном нападении. Об этом сообщила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.

— В правоохранительные органы поступило заявление от родителей 13-летнего мальчика, которые сообщили, что неизвестный подросток в подъезде дома по улице проспект Дзержинского в Дзержинском районе Новосибирска, угрожая ножом их сыну, завладел мобильным телефоном марки «Самсунг Гэлакси», стоимостью более 13 тысяч рублей, и с места происшествия скрылся, — рассказала Анастасия Кулешова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 162 часть 2 УК РФ — Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия. В настоящее время правоохранители собирают доказательства и проводят расследование.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 5 «Дзержинский» с привлечением кинолога со служебно-розыскной собакой недалеко от остановки общественного транспорта был установлен и задержан ранее не судимый 14-летний житель Дзержинского района. Похищенный телефон и орудие преступление изъято, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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