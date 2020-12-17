«Мне говорили, что ее не нашли»: сибирячка ищет мать, которую не видела четверть века

Женщина выросла в детском доме. Фото: Sibkray.

31-летняя Наталья Паскуренкова ищет маму. Свою трогательную историю женщина рассказала информационному порталу Sibkray.

— Я в 5 лет попала в детский дом, только вот не помню как там очутилась. Потом в 14 лет мою мать лишили родительских прав. К тому времени я уже поступила в ПТУ и отучилась на швею. Потом забеременела и родила сына, — рассказывает Наталья.

После этого женщина выбила себе комнату в комуналке, выселила оттуда нерадивых соседей. Только ее никогда не покидали мысли о родной матери. Сейчас Наталья вышла замуж и решила вплотную заняться поисками близкого человека.

— В ЗАГСЕ мне не помогли, поэтому отправили в архив. Я написала им на электронную почту и жду ответа, — говорит сибирячка.

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