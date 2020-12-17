В Новосибирске 66-летнего пенсионера осудили за экстремизм

Мужчина целый год устраивал у себя дома чтения эктремистской литературы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске 66-летнего мужчину осудили за организацию экстремистской деятельности. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

— Мужчина организовывал религиозные собрания, на которых руководил чтением и обсуждением экстремистской литературы, распространением видеоматериалов, а также проведением религиозных обрядов в целях пропаганды деятельности секты, — рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова. — Все это он делал в течение года на своей квартире.

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