Ушел из дома и пропал: в Бердске ищут школьника в кожаной куртке

Подросток пропал 12 декабря. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские уже пятые сутки ищут пропавшего в Бердске школьника - 15-летнего Михаила Костромина.

- Подросток жил в посёлке Вега города Бердска, - сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области. - 12 декабря он ушёл из дома, и до сих пор неизвестно, где он находится. Приметы пропавшего подростка такие: рост 160 см, худощавого телосложения, серые глаза, короткие русые волосы.Он был одет в черную вязаную шапку, черную кожаную куртку, черные кроссовки. Всех, кто видел подростка или знает, где он находится, просяи обратиться в полицию по телефонам: 8-903-934-20-51 либо 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru