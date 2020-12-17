Ушел из дома и пропал: в Бердске ищут школьника в кожаной куртке

Подросток пропал 12 декабря. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.
Полицейские уже пятые сутки ищут пропавшего в Бердске школьника - 15-летнего Михаила Костромина.
- Подросток жил в посёлке Вега города Бердска, - сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области. - 12 декабря он ушёл из дома, и до сих пор неизвестно, где он находится. Приметы пропавшего подростка такие: рост 160 см, худощавого телосложения, серые глаза, короткие русые волосы.Он был одет в черную вязаную шапку, черную кожаную куртку, черные кроссовки. Всех, кто видел подростка или знает, где он находится, просяи обратиться в полицию по телефонам: 8-903-934-20-51 либо 112.
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