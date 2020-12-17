«Валит густой дым»: в Новосибирске загорелся склад с продуктами

Пожар вспыхнул рано утром. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Утром в четверг, 17 декабря, помощь пожарных потребовалась в Кировском районе: там в промзоне на улице Бетонной загорелся склад, часть которого использовалась для хранения чая и кофе, часть - для производства утеплителя.

- Пожарные выехали на место в 6.54 утра, - пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. - По прибытию было установлено, что горит металлический каркасный склад размером 20 на 30 метров. Внутри было пять газовых баллонов, которые пожарные вынесли из горящего здания.

К счастью, во время пожара никто не пострадал: открытое горение удалось ликвидировать в 7.28 утра.

Вот как происходившееописали очевидцы на странице группы «АСТ-54»:

- Валит густой, тёмный дым, - поделились сибиряки.

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