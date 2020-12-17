Читателям «Комсомолки» - новогодние подарки!

Участники получат отличные подарки.

До Нового года остается еще две недели, а «Комсомольская правда» уже начинает дарить подарки. Мы объявляем новогодний конкурс, победители которого получат набор продукции от ТМ «Лу-Ка» - это соусы, майонез и цельнозерновые каши.

Поучаствовать в конкурсе очень просто: вам нужно собрать пять купонов, которые вы найдете в «Комсомолке»: по одному купону - в номерах от 16, 18, 22, 23 и 25 декабря. Соберите все пять купонов с номерами от 1 до 5, напишите свой фирменный рецепт и до 29 декабря отправьте купоны и рецепт на электронную почту tatyana.zarubina@phkp.ru. Либо также до 29 декабря принесите их в редакцию по адресу: ул. Советская, 64, 10 этаж (с пометкой «Конкурс «КП»).

Первым 30 участникам, которые пришлют или принесут купоны и рецепт, мы подарим набор продукции от ТМ «Лу-Ка». С наступающим вам Новым годом!

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