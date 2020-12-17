Погода в Новосибирске на 17 декабря 2020 года: что обещают синоптики

Синоптики обещают небольшие снегопады. Фото: Влад КОМЯКОВ

Погода в Новосибирске на 17 декабря 2020 года порадует горожан: никаких сильных похолоданий не ожидается.

- Днем по области будет минус 6 - минус 11 градусов (непосредственно в Новосибирске - минус 8 - минус 10 градусов), ночью похолодает до минус 11 - минус 16 градусов, в некоторых районах - до минус 21 градуса (в Новосибирске - минус 12 - минус 14 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Ожидаются небольшие снегопады, ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Примерно такой же будет погода и в ближайшие дни: в пятницу, 18 декабря, воздух термометр покажет минус 6 - минус 8 градусов, а 19 декабря - минус 8 - минус 10 градусов.

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