В Искитиме водителям «скорой помощи» задержали выплаты за перевозку больных с коронавирусом

Водители "скорой помощи" в Искитиме снова не получают коронавирусные выплаты. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Водители Искитимской центральной городской больницы возмущены тем, что им снова задержали выплаты за перевозку коронавирусных пациентов.

— Один из водителей неотложки рассказал, что он очень редко перевозит пациентов с подтвержденным коронавирусом, ведь диагноз ставится уже в больнице. Но отследить, подтвердился диагноз у человека, с которым контактировал водитель, возможности нет. Поэтому и не выходит получить выплаты за таких пациентов, — передает «ЧС-Инфо».

Также, по рассказам водителей, если они приезжают на дом к больному с коронавирусом, то доплату за контакт с пациентом получают только фельдшер и диспетчер.

Но все-таки вопрос обсуждается. Областной минздрав передает, что в планах есть выплаты за выезды на дом к пациентам с подтвержденным коронавирусом. Но за больных с пневмонией доплат не будет.

Постановление правительства РФ от 30 октября изменило порядок начисления выплат. С 1 ноября доплату считают по фактически отработанным сменам, на которых сотрудники контактировали с больными COVID-19.

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