Компания отмечена высокой наградой за системную благотворительность в Новосибирской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО.

Почетную награду заместителю генерального директора АО «Сибирский Антрацит» Алексею Хомлянскому вручил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Социальная политика «Сибантрацита» носит многоплановый характер. Компания реализует проекты в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта, оказывает системную помощь в благоустройстве территорий, ремонте школ и домов культуры, оборудовании больниц и медкабинетов, поддержке ветеранов, пожилых людей, талантливых детей и коллективов. За последние 3 года на социальные и благотворительные инициативы в Новосибирской области «Сибантрацит» направил 1,2 миллиарда рублей.

- Мы с уважением относимся к тому месту, где живем и работаем. И считаем важным вносить свой вклад в развитие региона: делать его красивее и комфортнее, улучшать качество жизни людей. В области мы реализуем разные проекты - от самых масштабных, например, «Учитель для России» и развитие хоккея, до адресной помощи конкретным людям, которые в ней нуждаются, - рассказал Алексей Хомлянский.

Справка «КП»

Премия «Во благо» присуждается за вклад в развитие благотворительности и добровольчества в Новосибирской области. Организатор - Общественная палата НСО. В рамках конкурса рассматривались проекты и социальные практики в шести номинациях. Всего на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 78 заявок.