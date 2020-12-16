Это видели прохожие: в Новосибирске подросток отобрал смартфон у ребенка, угрожая ножом

Инцидент произошел днем в подъезде многоэтажки. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Днем в среду, 16 декабря, подросток отобрал мобильный телефон у школьника, угрожая ему ножом. Произошло все в подъезде дома № 12 на проспекте Дзержинского. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— Преступнику на вид около 16 лет, он худощавый, с небольшой рыжей бородкой. Был в черной куртке, черных спортивных штанах и черно-белой шапкой с белой надписью. Забрав телефон, он выбежал и скрылся в неизвестном направлении, — рассказали в группе «Инцидент Новосибирск».

В Следственном комитете КП-Новосибирск сообщили, что сейчас по этому случаю проводят проверку.

Напомним, ранее в Новосибирске двое подростков отобрали у третьего телефон, угрожая ему пневматическим пистолетом.

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