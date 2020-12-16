«На лице маска, под глазами синяки»: новосибирец ограбил компьютерный клуб на 150 тысяч

Сибиряка разыскивают полицейские. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске утром 15 декабря на компьютерный клуб на проспекте Карла Маркса напал грабитель. Свое лицо он закрыл маской, в руках держал что-то похожее на пистолет. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— 15 декабря в 5:30 преступник в медицинской маске, угрожая девушке-администратору компьютерного клуба предметом, похожим на пистолет, отобрал 150 тысяч рублей. Ростом мужчина около 180 сантиметров, одет в серо-зеленую куртку с капюшоном, под глазами у него были синяки, — сообщил КП-Новосибирск источник.

В пресс-службе ГУ МВД по региону КП-Новосибирск сообщили, что сейчас преступника разыскивают.

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