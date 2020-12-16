«Машину вынесло на встречку»: в аварии в Новосибирской области погиб 43-летний мужчина

Мужчина погиб, когда его везли на "скорой". Фото: ГИБДД по НСО.

В среду, 16 декабря, в Татарске произошло смертельное ДТП. Там столкнулись «Ниссан» и «Жигули». На снимках с места аварии видно: удар был такой силы, что одну из машин сильно смяло и отбросило в кювет. Водитель «Жигулей» скончался, когда его увозили на «скорой».

Еще трое попали в больницу. Фото: ГИБДД по НСО.

Напомним, днем 15 декабря на трассе «Черепаново-Маслянино» произошла авария, в которой погибла 48-летняя женщина. Еще одного человека госпитализировали.

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