«Машину вынесло на встречку»: в аварии в Новосибирской области погиб 43-летний мужчина

Мужчина погиб, когда его везли на "скорой". Фото: ГИБДД по НСО.
В среду, 16 декабря, в Татарске произошло смертельное ДТП. Там столкнулись «Ниссан» и «Жигули». На снимках с места аварии видно: удар был такой силы, что одну из машин сильно смяло и отбросило в кювет. Водитель «Жигулей» скончался, когда его увозили на «скорой».
Еще трое попали в больницу. Фото: ГИБДД по НСО.
Напомним, днем 15 декабря на трассе «Черепаново-Маслянино» произошла авария, в которой погибла 48-летняя женщина. Еще одного человека госпитализировали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«От удара машина перевернулась»: сибирячка погибла на трассе в ДТП с иномаркой
Автомобили столкнулись лоб в лоб (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru