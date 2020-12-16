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Общество

«Сын очень испугался и не ждал, что его спасут»: сибиряк отбил 9-летнего мальчика от разъяренного пса

Это случилось, когда мальчик шел домой из музыкальной школы
Надежда РЫЖКИНА
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От животного ребенка спас мужчина, проезжавший мимо на маршрутке.

От животного ребенка спас мужчина, проезжавший мимо на маршрутке.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Бердске на 9-летнего школьника напала собака. Она вцепилась ему в ноги, но ребенок не пострадал: на помощь ему бросился мужчина, который увидел все из окна маршрутки. Это произошло днем 15 декабря, рассказала КП-Новосибирск мать мальчика Елена.

— Ребенок возвращался домой из музыкальной школы. Собака живет рядом и не первый раз пытается напасть на людей — я и сама боюсь ходить там. А вчера она схватила сына за ногу, но не прокусила, потому что на нем были толстые теплые штаны. Сын рассказал, что в тот момент мимо проезжала маршрутка. Из нее вышел мужчина и отогнал собаку, — рассказала женщина КП-Новосибирск. — Ребенок испугался,

Теперь сибирячка разыскивает спасителя своего ребенка — об этом она написала пост в соцсетях. Но никто до сих пор не откликнулся.

Напомним, ранее в поселке Льнозавод на 7-летнего мальчика напали соседние дворняги. Тогда ребенку не повезло: на его ногах остались глубокие следы укусов, пришлось срочно обратиться к врачу.

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