«Сын очень испугался и не ждал, что его спасут»: сибиряк отбил 9-летнего мальчика от разъяренного пса

От животного ребенка спас мужчина, проезжавший мимо на маршрутке. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Бердске на 9-летнего школьника напала собака. Она вцепилась ему в ноги, но ребенок не пострадал: на помощь ему бросился мужчина, который увидел все из окна маршрутки. Это произошло днем 15 декабря, рассказала КП-Новосибирск мать мальчика Елена.

— Ребенок возвращался домой из музыкальной школы. Собака живет рядом и не первый раз пытается напасть на людей — я и сама боюсь ходить там. А вчера она схватила сына за ногу, но не прокусила, потому что на нем были толстые теплые штаны. Сын рассказал, что в тот момент мимо проезжала маршрутка. Из нее вышел мужчина и отогнал собаку, — рассказала женщина КП-Новосибирск. — Ребенок испугался,

Теперь сибирячка разыскивает спасителя своего ребенка — об этом она написала пост в соцсетях. Но никто до сих пор не откликнулся.

Напомним, ранее в поселке Льнозавод на 7-летнего мальчика напали соседние дворняги. Тогда ребенку не повезло: на его ногах остались глубокие следы укусов, пришлось срочно обратиться к врачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он сильно испугался, но сам отбился»: в Новосибирской области собаки напали на школьника

Дворняжки оказались соседские: их никогда не держали на цепи, хозяева разрешают им бегать по всему поселку (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru