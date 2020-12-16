Что-то застряло в горле, оказалось — рак: сибирячка 8 месяцев ходит по врачам, чтобы добиться лечения

Сибирячке больше полугода не назначают лечение. Фото: предоставлено героем публикации.

У 65-летней жительницы Бердска Надежды Михайловны Беловой обнаружили рак горла. Однако сибирячка уже восемь месяцев не может получить лечения. Как рассказал КП-Новосибирск родственник пострадавшей Денис Черняков. По его словам, они проводят в коридорах больниц по несколько часов, ожидая приема врача, но никто так и не выписал лекарства.

— Мать моей девушки, весной обратилась к лору в Бердске: ей что-то мешало в горле. Лор обнаружил рак. Направил анализы в онкологический центр Новосибирска: там подтвердили онкологию, взяли еще анализ, но потеряли результаты. Тогда взяли анализы по новой, но результатов пришлось долго ждать. Мы снова обратились к онкологам в Бердске, и нас снова отправили сдавать анализы… И так восемь месяцев. Ей сейчас хуже намного, никакие лекарства за все это время не назначали, — рассказал собеседник КП-Новосибирск.

За несколько месяцев женщина сильно исхудала из-за болезни. Фото: предоставлено героем публикации.

— До сих пор ничего не поменялось. На 21 декабря нам дали направление на первичный осмотр у онколога-хирурга. Сказали, что снова нет прошлых результатов анализов, — говорит Денис Черняков.

КП-Новосибирск отправил запрос в региональный минздрав с просьбой узнать, по каким причинам пациентка до сих пор не получила лечение.

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