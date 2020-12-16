В Новосибирске иномарка сбила на дороге 9-летнюю девочку: ее увезли в больницу

Девочка переходила дорогу не по "зебре". Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Новосибирске днем 16 декабря случилось ДТП. В Ленинском районе водитель иномарки сбил 9-летнюю девочку.

— В 13:10 31-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» двигался по улице Невельского и около дома по улице Порт-Артурская, 1а наехал на девятилетнюю девочку, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. Девочку с травмой головы увезли в больницу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Сейчас полицейские устанавливают детали аварии.

Напомним, 12 декабря в Новосибирске «Рено Логан» сбил на «зебре» 6-летнего мальчика.

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