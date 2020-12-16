ГВАРДИЯ перешла на усиленный режим работы

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В новогодние каникулы наряду с высоким риском возникновения чрезвычайных ситуаций на охраняемых объектах возрастают риски совершения правонарушений и других происшествий. В этой связи ежегодно с середины ноября и до середины января департамент физической охраны, дежурная часть и группы быстрого реагирования Агентства переходят на работу в усиленном режиме, также усиливается контроль за несением службы на постах физической охраны. Так, 1 января 2021 года с 8.00 весь руководящий состав ГВАРДИИ, включая директоров, начальников департаментов и руководителей служб, будет задействован для контроля смен на постах охраны - эта традиция существует с первого года существования Агентства, то есть почти четверть века.

Еженедельно в ГВАРДИИ для руководителей и кураторов проводятся собрания, в ходе которых уточняется степень готовности к обеспечению непрерывной и надежной защиты охраняемых объектов, укомплектованность личным составом, резервы и потребности в усилении.

В этом году в планирование работы на период праздничных дней внесла свои коррективы инфекция COVID-19. В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ предусматривают вероятность заболевания сотрудников и готовят резервы для оперативной замены охранников, которые не смогут выполнять служебные обязанности.