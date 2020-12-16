В Новосибирске на козырьке подъезда нашли мертвого пенсионера

Мертвого мужчину обнаружили очевидцы. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В среду, 16 декабря, на козырьке подъезда многоэтажки на улице Максима Горького обнаружили тело мертвого мужчины. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

На месте работает бригада медиков, полицейские, спасатели и следователи. В Следственном комитете по Новосибирской области прокомментировали инцидент.

— 16 декабря 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что на козырьке подъезда дома по улице Максима Горького в Центральном районе города Новосибирска обнаружено тело 63-летнего мужчины с телесными повреждениями. По данному факту Следственный комитет России по Новосибирской области проводит доследственная проверка, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник руководителя СК России по НСО по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, 13 декабря под окнами многоэтажки на улице Бронная в Новосибирске обнаружили мертвую 22-летнюю девушку.

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