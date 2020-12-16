Минус – не помеха: сотовый оператор рассказал, как звонить при отрицательном балансе

Фото предоставлено пресс-службой «МегаФон»

Компания МегаФон обновила основную тарифную линейку #БезПереплат и отменила расход голосового трафика на внутрисетевые звонки при отрицательном балансе. Для новых абонентов линейки тарифов сняты ограничения на расход внутрисетевых минут. Подключение дополнительных опций не требуется.

Согласно данным мобильного оператора, более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети.

В компании считают, что новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тарифный план.

– Мы также сделали внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе – это актуально для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счет. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи, – отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон

Тарифы, входящие в линейку #БезПереплат позволяют абонентам безлимитно и бесплатно общаться, в том числе звонить и отправлять медиафайлы, в популярных мессенджерах – WhatsApp, Viber, eMotion, Facebookmessenger, TamTam, Snapchat и Telegram, оставаясь на связи, даже если денег на счете недостаточно.

Кроме того, владельцам симок этой тарифной линейки доступна бесплатная опция «Копилка». Она дает абонентам возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время, когда не хватило основного пакета.

Согласно данным МегаФона, опцию уже активировали 27% абонентов, которые суммарно накопили 20 тысяч террабайт интернета.

Все тарифы линейки предусматривают бесплатную защиту от нежелательных подписок в интернете. Также абонентам автоматически подключается бесплатный пакет «МегаФон ТВ», в который входит 50 популярных ТВ-каналов. Трафик при их просмотре не расходуется.