Ледовый городок в Новосибирске 2020: когда откроют, сколько будут стоить билеты

Стало известно, когда откроют ледовый городок на Михайловской набережной. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Стало известно, когда откроют ледовый городок в Новосибирске 2020 и за сколько можно купить туда билеты. Об этом КП-Новосибирск рассказал директор ледового городка на Михайловской набережной Сергей Машаров.

— С 30 декабря мы уже будем работать. Возможно, городок откроется и раньше. Входной билет для детей и взрослых будет стоить 350 рублей во время новогодних каникул и 300 рублей — после. Детей до 7 лет впускаем бесплатно, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Сергей Машаров. — Мы будем работать по требованиям Роспотребнадзора, и, если что, станем запускать людей только в масках.

Напомним, ранее мы сообщали, что на Набережной по традиции установят одну из самых больших горок в Новосибирске. Ее высота 8 метров, а длина 70-80 метров.

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