В Новосибирске закрыли еще один коронавирусный госпиталь

В Новосибирске закрыли еще один ковидный госпиталь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Министр новосибирского здравоохранения Константин Хальзов накануне новогодних праздников заявил, что в городе закрывают еще один коронавирусный госпиталь: в прежнем режиме начнет работать хирургический корпус в больнице скорой помощи № 2

— Это позволит комфортно пройти новогодние праздники медицинской службе, — заявил министр на пресс-конференции журналистам. — Поскольку ситуация с коронавирусом стабилизируется, данное учреждение, а именно этот корпус, может вернуться к приему больных по профилю.

В Минздраве уточнили, что второй корпус, принимающий ковидных пациентов на базе этой больницы продолжает действовать.

На сегодняшний день в столице Сибири с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него лежат в инфекционных стационарах 2537 взрослых пациентов. За прошедшие сутки было зарегистрировано 163 новых случая заболевания.

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