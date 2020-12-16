Минтранс обязал новосибирских перевозчиков возить маски для детей после скандала с высаженным школьником

В каждом автобусе теперь будет запас масок для детей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

После конфликтов с маленькими пассажирами, ставшими достоянием общественности, министра транспорта Новосибирской области принял важное решение.

— Важно помнить, что ребенок — это особый пассажир и просить его покинуть автобус в случае, если он зашел без средств индивидуальной защиты, недопустимо, — отметил глава регионального Минтранса Анатолий Костылевский. — С перевозчиком, допустившим на днях высадку ребенка из транспорта, проведена разъяснительная беседа о недопущении конфликтных ситуаций с детьми.

Теперь все без исключения водители автобусов и маршруток обязаны иметь запас медицинских масок в салоне.

Кроме того, министр напомнил о том, что детей также нельзя высаживать из пассажирского транспорта, если у него не оказалось денег на проезд. Особенно эта информация важна в период грядущих морозов.

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