Под Новосибирском мужчина покончил с собой после смерти жены

Супруги очень любили друг друга. Фото: соцсети.

Трагедия случилась в райцентре Болотное Новосибирской области: 38-летний мужчина покончил с собой через несколько дней после похорон жены.

— Самоубийство он совершил в собственном доме, предсмертной записки не оставил. Был обнаружен матерью, — сообщил КП- Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Известно, что супружеская пара жила благополучно и дружно. Глава семьи работал пожарным в местной военной части, не злоупотреблял алкоголем.

— У них осталось трое детей, старшему ребенку 11 лет всего, — рассказал местный житель. — 8 декабря умерла жена. Говорят, что внезапно случился инсульт, спасти не смогли. Он очень горевал из-за этого и сразу после похорон отправил детей к бабушке, а сам совершил суицид.

Сейчас органы опеки решают, с кем будут проживать осиротевшие дети. Пока их к себе забрала бабушка.

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