В Новосибирске от коронавируса за сутки скончались 7 пациентов: что о них известно

Семь пациентов скончались от коронавируса за сутки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сегодня в среду, 16 декабря, оперативный штаб Новосибирской области сообщил плохие новости: за прошедшие сутки в регионе скончалось еще семь человек.

— Это мужчины в возрасте 53 года, 64 года, 68 лет, 74 года и женщины в возрасте 56 лет, 65 лет и 80 лет, — сообщили в оперштабе.

В отделениях интенсивной терапии медики борются за жизнь 150 пациентов. 35 человек не могут дышать самостоятельно и подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Новосибирской области с начала пандемии от коронавируса умерли 853 пациента. В основном это пожилые люди, у которых были тяжелые сопутствующие заболевания и проблемы с весом.

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