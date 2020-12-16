В Новосибирске за сутки коронавирусом заболели 163 человека

Доноры сдают кровь для больных коронавирусом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В среду, 16 декабря, оперативный штаб Новосибирской области сообщил: в регионе выявлено 163 заболевших COVID-19 за прошедшие сутки, среди них оказались трое детей. За день излечились и были выписаны из больниц 215 человек.
— С начала пандемии коронавирусом заболели 25467 человек, из них — 1519 детей. 21 159 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 853 человека, — сообщили в оперативном штабе.
Сейчас 32 ребенка находятся в детской больнице №3 с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. В инфекционных стационарах Новосибирска находятся 2537 взрослых пациентов.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1265 пациентов
Под медицинским наблюдением находятся 4625 жителей области, для 77343 человек меднаблюдение окончено. Всего в регионе проведено более 1 миллиона тестов на COVID-19.
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