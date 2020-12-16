Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Общество

До слез: спасатели показали трогательные фото, как передали собаку, вытащенную из ямы, ее хозяину

Парень гулял вместе со своим питомцем, когда случилась беда
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
КомментироватьОставить комментарий
ПАрень был счастлив, когда ему вернули собаку. Фото: МАСС.

ПАрень был счастлив, когда ему вернули собаку. Фото: МАСС.

Поздно вечером во вторник, 15 декабря, помощь спасателей понадобилась в Советском районе: там в беду попала собака.

- Вызов дежурному поступил в 22.33, - рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе. - Звонивший 24-летний парень объяснил, что гулял с собакой на придомовой территории на улице Динамовцев, и животное провалилось в яму. Оказалось, что яма глубокая, и сам он вытащить собаку не может.

Та самая яма. Фото: МАСС.

Та самая яма. Фото: МАСС.

На место выехал экипаж спасателей. Занесённая снегом яма находилась возле дерева и невысокого металлического забоа.

- Спасатели достали из ямы продрогшего пса и передали его хозяину, - продолжают в муниципальной аварийно-спасательной службе. - А яма огородили сигнальной лентой.

Спасатели напоминают: если вы стали очевидцем ЧП, звоните по тел. 112, (383) 231-06-49.

Момент передачи собаки. Фото: МАСС.

Момент передачи собаки. Фото: МАСС.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru