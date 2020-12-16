До слез: спасатели показали трогательные фото, как передали собаку, вытащенную из ямы, ее хозяину

ПАрень был счастлив, когда ему вернули собаку. Фото: МАСС.
Поздно вечером во вторник, 15 декабря, помощь спасателей понадобилась в Советском районе: там в беду попала собака.
- Вызов дежурному поступил в 22.33, - рассказали в муниципальной аварийно-спасательной службе. - Звонивший 24-летний парень объяснил, что гулял с собакой на придомовой территории на улице Динамовцев, и животное провалилось в яму. Оказалось, что яма глубокая, и сам он вытащить собаку не может.
Та самая яма. Фото: МАСС.
На место выехал экипаж спасателей. Занесённая снегом яма находилась возле дерева и невысокого металлического забоа.
- Спасатели достали из ямы продрогшего пса и передали его хозяину, - продолжают в муниципальной аварийно-спасательной службе. - А яма огородили сигнальной лентой.
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Момент передачи собаки. Фото: МАСС.
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