Новосибирцы стали чаще платить со смартфонов

Фото предоставлено пресс-службой «МТС»

Пандемия 2020 года стимулировала рост популярности бесконтактной оплаты в офлайн-магазинах и онлайн-платежей в интернете. В марте 2020 года во время вспышки коронавирусной инфекции Банк России рекомендовал жителям страны избегать использования наличных и расплачиваться за товары и услуги бесконтактно.

Новосибирцы предпочитают чаще платить смартфоном: в среднем 23 платежа в месяц против 19 с «пластика». Держатели карт МТС Банка использовали мобильные сервисы бесконтактной оплаты при расчете в торговых точках в 4,8 раза чаще, чем «пластик». Денежный оборот при использовании мобильных сервисов увеличился на 64%,в то время как прирост по «пластику» составил всего 19%.

Самые популярные (61%) платежи у новосибирцев, как и год назад, – покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах.

Гораздо чаще жители Новосибирска стали оплачивать со смартфона телекоммуникационные услуги – в 2,3 раза, товары для дома – в 2,2 раза и автосервис – в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Рост популярности платежей с помощью мобильных сервисов бесконтактной оплатытакже связан с распространением смартфонов с поддержкой NFC в России. Так, в розничной сети МТС продажи NFC-смартфонов с начала 2020 года составили 61% от общего количества проданных смартфонов.

Самым популярным сервисом среди клиентов МТС Банка по-прежнему остается Apple Pay, хотя его доля существенно уменьшилась - с 53% в 2018 году до 39% в текущем. Это объясняется снижением интереса россиян к iPhone, продажи которых, по данным МТС, по итогам первых девяти месяцев 2020 года составляют всего 10% и занимают четвертое место после смартфонов Samsung, Honor и Xiaomi.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Новосибирской области. Учитывались платежные операции в октябре-ноябре 2018-2020 годов.