В новосибирском селе мужчина выращивал марихуану на своем участке: ему грозит 10 лет колонии

Полицейские изъяли марихуану. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Новосибирские полицейские за сутки задержали сразу двух сибиряков, у которых была обнаружена марихуана. Об этом рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

- Первый случай произошел 27 ноября: полицейские задержали ранее судимого за незаконный оборот наркотиков сибиряка. Дома у 34-летнего жителя поселка Инской Черепановского районаизъяли640 граммов марихуаны. Он заявил, что хранил для личного употребления, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

В этот же день запрещенные вещества обнаружили у ранее не судимого 37-летнего жителя поселка Новояркуль Чановского района.

- В одной из построек на приусадебном участке мужчины нашли марихуану массой 618,3 грамма, - продолжают в ГУ МВД по Новосибирской области. - Подозреваемый собрал запрещенное вещество у себя на участке и хранил для личного употребления.

Нарушителям предъявили обвинения по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере»: им грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас оба мужчины находятся под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru