«Ростелеком» в 2020 году построил 43 базовые станции сотовой связи в Новосибирской области

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Запуск новых телекоммуникационных объектов проводился в рамках контракта с оператором мобильной связи Tele2, который работает в России с 2003 года и оказывает услуги в 68 регионах страны.

Базовые станции позволяют увеличить пропускную способность сетей, чтобы пользователи могли свободно подключаться к мобильному интернету в удобное время. Кроме того, новые объекты инфраструктуры помогают установить стабильную зону покрытия сотовой связи.

Вышки сотовой связи в этом году появились в 17 районах Новосибирской области. Сразу пять базовых станций установлено в Кыштовском районе, по четыре новых объекта специалисты компании построили в Болотнинском, Здвинском, Тогучинском, Черепановском и Венгеровском районах региона. Самым большим населенным пунктом, получившим качественную связь и мобильный интернет, стало село Лекарственное Тогучинского района: там живет более 700 человек. Самым малым — село Остяцк Северного района с населением около 200 жителей.

«В предыдущие два года наша компания построила вышки сотовой связи в 52 населенных пунктах области. В этом году мы приросли по объемам, так что теперь базовые станции помогают обеспечить надежной связью и мобильным интернетом почти 35 тысяч жителей региона, — отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — Даже в отдаленных селах и деревнях у жителей постепенно появляется возможность общаться с родственниками и знакомыми на более высоких скоростях, а также пользоваться цифровыми сервисами — порталом госуслуг, соцсетями или электронной почтой».