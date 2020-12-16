«Обматерила и выгнала на улицу с мокрой собакой»: в Новосибирске грумер нахамила хозяйке шпица за замечание

Хозяева переживают, что собака может заболеть. Фото: flamp.ru.
Неприятную историю, произошедшую в зоосалоне, сибиряки рассказали на портале flamp.ru.
- У нас маленькая и хорошая собачка породы шпиц: вместе с ней супруга зашла в салон, а я поехал в магазин. Грумер начала с самого начала очень сильно грубить. Потом принялась хватать собаку за голову так, будто хочет её не подстричь, а уничтожить. Жена сделала ей замечание, на что она послала жену на три буквы, - написал сибиряк под ником Станислав.
Дальше – больше: мастер продолжила хамить:
- Она выгнала жену на улицу с мокрой собакой: это салон живодеров какой-то! А мы даже не взяли одежду для Джаси: она очень сильно промокла. Если Джаси заболеет, это будет крах, - переживает Станислав.
Сибиряки собираются жаловаться на зоосалон. Юрист Инесса Рябинина также советует не пускать ситуацию на самотек:
- Клиенты имеют право написать претензию и требовать компенсацию за некачественно оказанную услугу.
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