«Их маму выкинули беременной на улицу»: волонтеры спасают трех щенков, чудом не погибших на морозе

Щенки очень хотят найти новый дом. Фото: личный архив героя.

В Новосибирске трое щенят ищут себе заботливых хозяев и крышу над головой. Им всего по три месяца, а они уже узнали, что такое жизнь на улице.

— Их маму беременную выкинули на улицу. Она родила их под гаражом. Я случайно совершенно обнаружила, когда шла домой. Их мама как раз вывела на поиск еды. Я туту же побежала в магазин, купила корма. Так они и накинулись на него, — рассказала КП-Новосибирск Настя Истомина, волонтер. — Я забрала малышей к себе домой. На улице как раз начались холода,

Щенки прошли осмотр у ветеринара. Фото: личный архив героя.

По словам сибирячки, все щенки осмотрены у ветеринара и привиты. Сейчас они на передержке, но ее срок подходит к концу. Если в ближайшее время их никто не заберет, то они могут снова оказаться на улице.

— Они обработаны от паразитов, имеют ветеринарный паспорт, — заверила волонтер.

Уважаемые читатели, если вы хотите подарить щеночку дом и свою заботу, то звоните по телефону 8-923-775-22-47 — Анастасия.

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