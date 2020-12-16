Погода в Новосибирске на 16 декабря 2020 года: синоптики рассказали, ждать ли сегодня снегопад

Снег будет идти в течении всего дня. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода 16 декабря 2020 года в Новосибирске обещает быть снежной. Об этом сообщили в Западно-Сибирском Гидромедцентре.

— В первой половине дня ожидается небольшой снег, гололедные явления. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха -10, -12 градусов. На дорогах местами гололедица, — сообщают синоптики на своем сайте.

По Новосибирской области столбик термометра опустится от -8 до -13 градусов, будет дуть юго-западный ветер. Так же будет облачно с пояснениями и ожидается, что в первой половине дня пройдет снег.

По данным сервиса «Яндекс. Погода» в городе весь день будет идти снег, а температура воздуха будет -11 градусов.

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