Зимнее солнцестояние 21 декабря 2020 года в Новосибирске: астролог объяснила, как его правильно провести

В Солнцеворота начинали готовиться к Коляде, которая начиналась с 25 декабря Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Зимнее солнцестояние 21 декабря 2020 года в Новосибирске обещает самую длинную ночь в году. Астролог объяснила, что это означает.

— Это праздник рождения нового Солнца. С этого момента начинается новый цикл времени. В 2020 году он совпадает с началом пика метеорного потока Урсиды и соединением Юпитера и Сатурна, которое 21 декабря 2020 года запускает новый 20-летний и 220-летний циклы. Наложение этих астрономических событий порождает эффект резонанса, — сообщила астролог Елена Альмах.

В старину 21 декабря называли «Колядень» и начинали праздновать святки.

— Люди украшали дома фигурками Велеса — бога зимы, сурового прообраза современного Деда Мороза. В пару к Велесу ставили куклу его дочери — Снегурочки. славяне наряжались в новую одежду и выставляли на стол лучшее угощение, — рассказала астролог Елена Альмах.

Славяне готовили блюда из утятины, свинины, курицы и ставили на праздничный стол. Ужин на Колядень был семейным, приглашали в основном родственников. Хозяйки готовили десерты — «коливо» или «сочиво», любую кашу с медом и изюмом. А еще пеклипекли сочевики — сладкие пирожки с творогом и вареньем. Кроме того, хозяйки заранее запасали продукты к рождественской Коляде, которая начиналась 25 декабря.

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