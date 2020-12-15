Стали известны подробности гибели машиниста, провалившегося под лед вместе с трактором в Новосибирской области

Тракторист пытался сделать насыпь. Фото: МЧС по Новосибирской области

Вблизи села Чингис Ордынского района под лед провалился трактор. За собой он утянул в воду 34-летнего машиниста, который находился в кабине машины. Мужчина не успел вылезти и утонул. Стала известна одна из версий гибели сибиряка. Трагедия произошла 14 декабря днем.

— Мужчина на личном тракторе пытался создать насыпь, чтобы автомобилисты не выезжали на лед, пока нет переправы «Чингис-Спирино». Она находится между селом и островом, — рассказал КП-Новосибирск источник.

Все обстоятельства трагедии предстоит еще выяснить.

— По факту гибели мужчины проводится доследственная проверка, — сообщили КП-Новосибирск в СК по региону.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском трактор провалился под лед: водитель утонул вместе с машиной.

О трагедии спасателям сообщили очевидцы. (подробнее)