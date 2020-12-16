Благотворительный проект филиала «Балтика» в Новосибирске отмечен премией за помощь в период пандемии

В спецноминации конкурса был отмечен благотворительный проект Балтика-Новосибирск в поддержку местных сообществ в период пандемии. Фото: Общественная палата Новосибирской области.

В этом году оргкомитет конкурса учредил специальную номинацию за помощь в период пандемии COVID-19. В данной номинации был отмечен и проект «Несмотря на расстояние, остаемся вместе» новосибирского филиала компании «Балтика», реализованный в партнерстве с автономной некоммерческой организацией «Центр развития социальных технологий». В церемонии награждения принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Премия была учреждена в прошлом году и в 2020 году проходила во второй раз. Всего на рассмотрение конкурсной комиссии поступило 78 заявок.

С марта «Балтика» развернула социальную кампанию «Несмотря на расстояние, остаемся вместе», направленную на поддержку пожилых людей, волонтеров, доставляющих им продукты и лекарства, и медиков, работающих с беспрецедентной нагрузкой в различных регионах России.

Летом завод «Балтика-Новосибирск» передал 24 000 бутылок питьевой воды «Живой ручей» для медиков и пациентов Городской клинической больницы № 11 и Инфекционной больницы №1 в Новосибирске и Больницы №20 в Красноярске, где врачи борются за жизнь пациентов с COVID-19, а также для красноярской Станции скорой помощи. В этих медицинских учреждениях работают около 1300 медиков. Ранее, в апреле, «Балтика» помогла закупить 2000 масок, 4000 пар одноразовых перчаток, а также дезинфицирующие средства для волонтеров, которые оказывали помощь пожилым новосибирцам в условиях вынужденной изоляции. А россиянам, прилетевшим в страну через аэропорт «Толмачево» и оставшимся в Новосибирске на обсервации, доставили питьевую бутилированную воду и квас «Хлебный край».