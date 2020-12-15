Эксперт рассказал, стоит ли ждать дефицита лекарств от COVID-19

По мнению экспертов, дефицита лекарств не будет в ближайшее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Евгений Нифантьев заверил, что перебоев с лекарствами сейчас нет. Есть лишь «точечные недоработки и проблемы» с препаратами, которыми лечат коронавирус, в отдельных регионах, сообщает издание «NEWS.ru». Чтобы не было дефицита лекарств, специалисты работают круглосуточно.

— У нас сильная фармацевтическая промышленность. Благодаря этому удалось нарастить объемы производства. Вероятность того, что введут санкции на поставку субстанций и лекарств из-за рубежа, сводится к нулю, — сказал Евгений Нифантьев.

Предпосылок к тому, что ситуацию в худшую сторону изменится в будущем, нет.

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