Новосибирцу стало плохо за рулем: он врезался в дерево и погиб

Новосибирец врезался в дерево после опасного маневра на дороге. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска

Во вторник, 15 декабря, в Октябрьском районе Новосибирска у дома №290 на улице Большевистская кроссовер «Ford Eskape» врезался в дерево. За рулем машины находился 56-летний водитель. Он погиб до приезда врачей. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— Мужчина ехал со стороны Бугринского моста. Выехав с крайнего левого ряда в крайний правый, он столкнулся со «Skoda Octavia», потом кроссовер выехал на обочину, и врезался в дерево, — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, водителю кроссовера стало плохо за рулем, поэтом он резко перестроился из ряда в ряд.

На месте работает экипаж ДПС, устанавливает все обстоятельства происшествия.

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