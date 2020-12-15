Поиски новосибирца, исчезнувшего вместе с машиной, завершены

Новосибирца, пропавшего с машиной, нашли. Фото: «Лиза Алерт»

Поиски 57-летнего новосибирца, пропавшего вместе с машиной, завершены. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина жив. Стали известны подробности его исчезновения.

Родные потеряли мужчину после того, как не смогли до него дозвониться. Дома его не было. Он на своем автомобили рано утром куда-то уехал, а телефон оставил дома. Родные забеспокоились, ведь накануне мужчине было плохо, ему даже понадобилась помощь медиков. Новосибирцы обратились в полицию за помощью. Был объявлен розыск. Очевидцев просили обратить внимание на белую машину «Toyota Vista Ardeo».

Спустя пару часов стало известно, что новосибирец сам вернулся домой.

— По предварительной информации, он уехал в аптеку за лекарствами, — рассказали КП-Новосибирск в «Лиза Алерт».

В полиции КП-Новосибирск уточнили, что новосибирец на самом деле уехал из дома на своей машине. По дороге ему стало плохо. Он припарковал автомобиль и вернулся домой пешком.

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