«Его жизнь в опасности»: в Новосибирске ищут 57-летнего мужчину, пропавшего вместе с машиной

Жизнь мужчины находится в опасности. Фото: «Лиза Алерт»

Во вторник, 15 декабря, стало известно, что в Центральном районе Новосибирске пропал 57-летний Николай Стасенко. У мужчины серьезная проблема со здоровьем. Накануне исчезновения днем ему было плохо, он обращался к медикам за помощью, а вечером он куда-то уехал на своей машине.

— Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали, что проезжал мимо старого Автовокзала, куда он двинулся дальше, неизвестно. Из-за проблем со здоровьем жизнь мужчина находится в опасности. Мы просим новосибирцев обратить внимание на припаркованный белый автомобиль «Toyota Vista Ardeo». Телефон он оставил дома, — рассказала КП-Новосибирск руководитель «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы мужчины: рост 165 сантиметров, плотное телосложение, глаза зеленые, волосы короткие русые.

Он был одет в черный пуховик с капюшоном, синие джинсы или темные брюки, черные кожаные зимние ботинки.

Особые приметы новосибирца: усы, шрамы от операции, татуировка на плече.

Всем, кому известно местонахождение пропавшего мужчины, просьба сообщить по телефонам 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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