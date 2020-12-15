Поиски 39-летнего новосибирца, пропавшего после разговора с сестрой, завершены

Новосибирца пропавшего неделю назад в Ленинском районе города нашли. Фото: «Лиза Алерт»

Во вторник, 15 декабря, стало известно о том, что 39-летнего мужчину, пропавшего после разговора с сестрой, нашли. О его местонахождении ничего не было известно с 7 декабря.

— Мужчина сам вышел на связь, с ним все в порядке, — сообщили КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Напомним, новосибирец поговорил сестрой по телефону, а на следующее утро он не вышел на работу. Дома его тоже не оказалось. Родные забеспокоились и обратились к поисковикам за помощью.

КП-Новосибирск ранее писала о том, что поиски 32-летнего Николая Вилкова завершились трагедией. Мужчину нашли мертвым в собственной машине на площади Станиславского. Из его носа шла кровь. Родным показалась странной смерть новосибирца.

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