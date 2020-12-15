В Новосибирске вынесли приговор проктологу, получившему премию в 240 тысяч рублей за придуманных пациентов

В Новосибирске вынесли приговор врачу, лечившему придуманных пациентов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске осудили заведующую отделением районной больницы. Ее обвинили в мошенничестве. По версии следствия, медик подделала медкарты и лечила несуществующих пациентов. За них она получила премию около 240 тысяч рублей.

— Врач с 2017 по 2019 годы сформировала более 100 медицинских карт, в которые внесла ложные сведения о пациентах, которые якобы лечились в стационаре. В качестве данных она использовала имена друзей. Она подделала их подписи. За это она получила стимулирующие выплаты. Пока шло следствие, деньги она вернула. Кроме того, врач созналась в преступлении и признала свою вину, — рассказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Суд приговорил ее к 1,5 годам условно с испытательным сроком. Также сибирячка должна выплатить штраф — 7 тысяч рублей.

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