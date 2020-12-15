Эксперты объяснили, как правильно копить деньги, чтобы не было соблазна их потратить

Эксперты рассказали, как копить деньги. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Эксперты рассказали, как правильно копить деньги, чтобы они были всегда. Один из главных принципов — это регулярность.

Как рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант-методист по финансовой грамотности Минфина Анастасия Бондаренко, то в какой период человек часть своего дохода будет откладывать в кубышку, зависит от него самого: можно раз в полгода, а можно каждый месяц или даже неделю.

Далее, чтобы не было соблазнов потратить деньги, надо убрать их подальше с глаз, например, внести на депозит, сообщает издание «NEWS.ru».

Эксперт отмечает, что с «подушкой безопасности» все непредвиденные ситуации в жизни морально воспринимаются легче.

Ранее эксперты рассказали, на какие продукты после праздников поднимутся цены. С января изменится стоимость на три категории товаров. Подорожает импортная продукция, овощи и фрукты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После Нового года подорожают продукты: эксперт рассказал, какие именно.

По словам специалиста, изменение стоимости продуктов будет происходить постепенно. (подробнее)