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Эксперты объяснили, как правильно копить деньги, чтобы не было соблазна их потратить

Главный принцип, по мнению финансистов, регулярность
Александра СУДАРЬ
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Эксперты рассказали, как копить деньги.

Эксперты рассказали, как копить деньги.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Эксперты рассказали, как правильно копить деньги, чтобы они были всегда. Один из главных принципов — это регулярность.

Как рассказала эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант-методист по финансовой грамотности Минфина Анастасия Бондаренко, то в какой период человек часть своего дохода будет откладывать в кубышку, зависит от него самого: можно раз в полгода, а можно каждый месяц или даже неделю.

Далее, чтобы не было соблазнов потратить деньги, надо убрать их подальше с глаз, например, внести на депозит, сообщает издание «NEWS.ru».

Эксперт отмечает, что с «подушкой безопасности» все непредвиденные ситуации в жизни морально воспринимаются легче.

Ранее эксперты рассказали, на какие продукты после праздников поднимутся цены. С января изменится стоимость на три категории товаров. Подорожает импортная продукция, овощи и фрукты.

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