Самая молодая мама Новосибирска забеременела в 12 лет: она сделала аборт

В прошлом году врачи приняли более 270 родов у несовершеннолетних Фото: Алена МАРТЫНОВА

Самой молодой маме Новосибирска исполнилось 12 лет. Однако, девочка не выносила малыша: она сделала аборт. Самой юной маме в Новосибирске, родившей ребенка исполнилось. 13 лет

Об этом КП-Новосибирск рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области.

— Мы не можем раскрывать личные данные. Общая статистика по случая подростковой беременности будет готова к середине 2021 года. По итогам 2019 года в Новосибирской области зарегистрирован 381 случай беременности у несовершеннолетних, врачи приняли 276 родов у беременных, не достигших 18-летия, — прокомментировали КП-Новосибирск в региональном минздраве.

Напомним, ранее мы писали о том, как пятиклассница забеременела от 14-летнего спортсмена. Родители во всем обвинили дистанционку. Как рассказали в опеке, дети были из благополучных семей.

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