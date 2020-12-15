Под Новосибирском трактор провалился под лед: водитель утонул вместе с машиной

Тракторист провалился под лед и погиб. Фото: МЧС по Новосибирской области

Вблизи села Чингисы Ордынского района произошла трагедия. Там под лед провалился трактор. Водитель утонул вместе с машиной: мужчина не успел покинуть кабину. Очевидцы сообщают о том, что перед въездом на лед была установлена табличка, предупреждающая об опасности.

— Это произошло днем 14 декабря на акватории новосибирского водохранилища, — сообщили в МЧС по Новосибирской области. — На данный момент на всех водоемах региона сохраняется опасная обстановка для выхода и выезда.

Напомним, за последние два дня это уже вторая гибель машиниста трактора. 13 декабря в Маслянинском районе тракторист слетел с моста и упал в реку. Он также утонул, не успев выбраться из машины. В полиции проводят проверку. Сотрудникам предстоит установить все обстоятельства случившегося.

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