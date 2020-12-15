54-летний сибиряк попал под суд за то, что до смерти избил свою сожительницу

Сибиряк нанес женщины серьезные травмы, от которых она умерла.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Следственный комитет НСО отправил под суд 54-летнего сибиряка. Мужчину обвиняют в том, что постоянно истязал свою сожительницу, а весной 2020 года так сильно ее избил, что женщина умерла от травм.
— По данным следствия, житель Кировского района с 2017 по 2019 год устраивал домашние дебоши, постоянно бил свою сожительницу, запугивал и причинял ей психические страдания. В ночь на 10 апреля 2020 года он, будучи пьяным, ударил ее тупым предметом по голове, после чего женщина умерла от отека мозга, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.
Сейчас уголовное дело передано в суд.
Напомним, ранее в Новосибирске отправили под суд 45-летнего сибиряка. В 2015 году он убил свою бывшую жену, которая не давала ему видеться с дочерью.
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