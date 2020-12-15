«Вынес из квартиры 40 тысяч»: 27-летний сибиряк обокрал коллегу своей подруги, стащив ключи от ее дома

Сибиряка поймали полицейские по горячим следам. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

27-летний мужчина вынес из квартиры пожилой сибирячки несколько тысяч рублей. Кража произошла прямо во время рабочего дня. Сибиряк пришел на работу к своей знакомой, которая была в комнате вместе со своей 61-летней коллегой. Сибиряк уточнил у этой женщины, где она живет, а потом перешел к действиям.

— Мужчина незаметно вытащил из ее кармана ключи от дома. Зайдя к сибирячке в квартиру на улице Мира, он забрал оттуда 40 тысяч рублей и, придя снова к знакомой на работу, вернул ключ на место, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Однако преступление было стало явным: сибиряка заметила, что из ее квартиры пропала крупная сумма. Она тут же сообщила об этом в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа, и мужчину задержали. Деньги он успел потратить на себя.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается.

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