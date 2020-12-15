В Новосибирске коронавирусом заболели еще 168 человек за сутки

Информацию о заболевших в области сообщил оперативный штаб. Фото: Артем КИЛЬКИН

Во вторник, 15 декабря, в региональном оперштабе сообщили, что в Новосибирской области за сутки заболели коронавирусом еще 168 человек. Среди заболевших — 5 детей. За то же время выздоровели еще 206 человек.

— С начала пандемии коронавирусом в сумме заболели 25 304 человека, из них — 1 516 детей. 20 944 пациентов выписаны с выздоровлением. Скончались в сумме 846 человек, — сообщили в региональном оперативном штабе.

В Новосибирске провели уже 1 003 639 тестов на коронавирус.

В отделениях реанимации находятся 173 человека, к аппаратам ИВЛ подключены 40 пациентов.

В детскую больницу №3 с подозрением на коронавирус и установленным диагнозом госпитализированы 38 детей. В инфекционных стационарах лежат 2 597 взрослых пациентов.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 342 пациента.

Под медицинским наблюдением находятся 4 625 жителей области, для 77 343 человек меднаблюдение окончено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru