В Новосибирске от коронавируса скончались еще 7 пациентов: что о них известно

От коронавируса скончались еще 7 человек.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Во вторник, 15 декабря, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще 7 пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе региона
— Это четверо мужчин в возрасте 51 год, 64 года, 74 года, 81 год, и женщины в возрасте 64 года, 67 лет, 79 лет. В сумме с начала пандемии в регионе умерли 846 человек, — передает оперштаб.
Сейчас в реанимации находятся 173 человека, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких 40 пациентов.
С начала эпидемии коронавирусом заболели 25 304 человека, в том числе инфицированы 1 516 детей. Выздоровели 20 944 пациента.
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